Минаев Гаврила Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Минаев Егор Никифорович
Мать: Минаева Анна Алексеевна
Бракосочетание
До 1779
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Минаева Матрёна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Минаев Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Минаева Матрёна Андреевна
Смерть
1792