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Минаев Гаврила Егорович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Минаев Егор Никифорович

Мать: Минаева Анна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1779

Жена: Минаева Матрёна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Минаев Ефим Гаврилович

Мать ребёнка: Минаева Матрёна Андреевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Минаев Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Минаева Матрёна Андреевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1792
Тула, город Тула, Тульская область
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