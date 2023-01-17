Минаева Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Матрёна Андреевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1779

Муж: Минаев Гаврила Егорович

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Минаев Ефим Гаврилович

Отец ребёнка: Минаев Гаврила Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Минаев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Минаев Гаврила Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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