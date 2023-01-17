Минаева Матрёна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1779
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Минаев Гаврила Егорович
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Минаев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Минаев Гаврила Егорович
Смерть
Неизвестно