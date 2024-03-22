Комова Георгий Казьмин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Комов Иларион Егоров
Мать ребёнка: Комова Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
30.11.1882
Дочь: Калинина Варвара Егорова
Мать ребёнка: Комова Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Комова Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
09.10.1902
Сын: Комов Филипп Егоров
Мать ребёнка: Комова Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комова Стефанида Алексеева
Смерть
Неизвестно