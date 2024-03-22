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Комова Георгий Казьмин

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Комов Иларион Егоров

Мать ребёнка: Комова Стефанида Алексеева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.11.1882

Дочь: Калинина Варвара Егорова

Мать ребёнка: Комова Стефанида Алексеева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Комова Стефанида Алексеева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.10.1902

Сын: Комов Филипп Егоров

Мать ребёнка: Комова Стефанида Алексеева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комов Митрофан Егоров

Мать ребёнка: Комова Стефанида Алексеева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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