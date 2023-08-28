Комова Стефанида Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Комов Иларион Егоров
Отец ребёнка: Комова Георгий Казьмин
Рождение ребёнка
30.11.1882
Дочь: Калинина Варвара Егорова
Отец ребёнка: Комова Георгий Казьмин
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Комова Георгий Казьмин
Рождение ребёнка
09.10.1902
Сын: Комов Филипп Егоров
Отец ребёнка: Комова Георгий Казьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Комова Георгий Казьмин
Смерть
Неизвестно