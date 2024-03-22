Калинина (Комова) Варвара Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Комова) Варвара Егорова

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

30.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1882

Отец: Комова Георгий Казьмин

Мать: Комова Стефанида Алексеева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
04.02.1900

Муж: Калинин Василий Петров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
11.11.1900

Сын: Калинин Димитрий Васильев

Отец ребёнка: Калинин Василий Петров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.07.1902

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Калинин Василий Петров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.09.1904

Дочь: Вера Васильева

Отец ребёнка: Калинин Василий Петров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.03.1907

Сын: Калинин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Калинин Василий Петров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.01.1911

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Калинин Василий Петров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.07.1914

Дочь: Серафима Васильева

Отец ребёнка: Калинин Василий Петров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.10.1916

Сын: Калинин Василий Васильев

Отец ребёнка: Калинин Василий Петров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.11.1917

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Калинин Василий Петров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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