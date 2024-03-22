Калинина (Комова) Варвара Егорова
Место рождения
Дата рождения30.11.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1882
Отец: Комова Георгий Казьмин
Бракосочетание
04.02.1900
Покровская церковь
Рождение ребёнка
11.11.1900
Сын: Калинин Димитрий Васильев
Отец ребёнка: Калинин Василий Петров
Рождение ребёнка
09.07.1902
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Калинин Василий Петров
Рождение ребёнка
12.09.1904
Дочь: Вера Васильева
Отец ребёнка: Калинин Василий Петров
Рождение ребёнка
10.03.1907
Отец ребёнка: Калинин Василий Петров
Рождение ребёнка
30.01.1911
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Калинин Василий Петров
Рождение ребёнка
27.07.1914
Дочь: Серафима Васильева
Отец ребёнка: Калинин Василий Петров
Рождение ребёнка
12.10.1916
Отец ребёнка: Калинин Василий Петров
Рождение ребёнка
11.11.1917
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Калинин Василий Петров
Смерть
Неизвестно