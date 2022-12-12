Юрьево
Задонский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1322Юрьево, д. каз.при р. Доне.103551222236Показать скан
1323Пол-Юрьево, д. каз.при р. Доне.1035121622Показать скан
1324Юрьево, сц. вл.при р. Доне.103552947Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
610. Юрьево, деревня бывшая государственная, при реке Доне, дворов 72, жителей 517, молитвенный дом, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
79232Юрьевосело52°21'00"38°47'00"N-37-126
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
42624464106с Юрьевосело