село Юрьево, село Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Юрьево

Задонский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Задонский уезд
1322Юрьево, д. каз.при р. Доне.103551222236
Показать скан
1323Пол-Юрьево, д. каз.при р. Доне.1035121622
Показать скан
1324Юрьево, сц. вл.при р. Доне.103552947
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Задонский уезд, Ксизовская волость
610. Юрьево, деревня бывшая государственная, при реке Доне, дворов 72, жителей 517, молитвенный дом, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Задонский район
79232Юрьевосело52°21'00"38°47'00"N-37-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Задонский муниципальный район, Сельское поселение Юрьевский сельсовет
42624464106с Юрьевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close