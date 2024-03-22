Комов Иларион Егоров
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Комова Георгий Казьмин
Бракосочетание
02.10.1891
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1892
Сын: Комов Иван Иларионов
Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева
Рождение ребёнка
02.10.1896
Дочь: Пелагея Иларионова
Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева
Рождение ребёнка
28.05.1899
Дочь: Ольга Иларионова
Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева
Рождение ребёнка
01.11.1902
Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева
Рождение ребёнка
29.01.1905
Дочь: Мария Иларионова
Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева
Рождение ребёнка
04.03.1907
Дочь: Дарья Иларионова
Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева
Рождение ребёнка
01.07.1911
Дочь: Елена Иларионова
Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева
Смерть
Неизвестно