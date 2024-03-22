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Комов Иларион Егоров

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Комова Георгий Казьмин

Мать: Комова Стефанида Алексеева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
02.10.1891

Жена: Комова Наталья Прокопиева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1892

Сын: Комов Иван Иларионов

Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1896

Дочь: Пелагея Иларионова

Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.05.1899

Дочь: Ольга Иларионова

Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Комов Казьма Иларионов

Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.01.1905

Дочь: Мария Иларионова

Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.03.1907

Дочь: Дарья Иларионова

Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1911

Дочь: Елена Иларионова

Мать ребёнка: Комова Наталья Прокопиева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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