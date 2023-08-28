Комова (Алексеева) Наталья Прокопиева
Место рождениясело Каменка Елецкого уезда
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Алексеев Прокопий
Мать: ?
село Каменка Елецкого уезда
Бракосочетание
02.10.1891
Муж: Комов Иларион Егоров
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1892
Сын: Комов Иван Иларионов
Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров
Рождение ребёнка
02.10.1896
Дочь: Пелагея Иларионова
Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров
Рождение ребёнка
28.05.1899
Дочь: Ольга Иларионова
Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров
Рождение ребёнка
01.11.1902
Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров
Рождение ребёнка
29.01.1905
Дочь: Мария Иларионова
Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров
Рождение ребёнка
04.03.1907
Дочь: Дарья Иларионова
Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров
Рождение ребёнка
01.07.1911
Дочь: Елена Иларионова
Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров
Смерть
Неизвестно