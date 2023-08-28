Комова (Алексеева) Наталья Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комова (Алексеева) Наталья Прокопиева

Место рождения

село Каменка Елецкого уезда

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Алексеев Прокопий

Мать: ?

село Каменка Елецкого уезда
Бракосочетание
02.10.1891

Муж: Комов Иларион Егоров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1892

Сын: Комов Иван Иларионов

Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1896

Дочь: Пелагея Иларионова

Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.05.1899

Дочь: Ольга Иларионова

Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Комов Казьма Иларионов

Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.01.1905

Дочь: Мария Иларионова

Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.03.1907

Дочь: Дарья Иларионова

Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1911

Дочь: Елена Иларионова

Отец ребёнка: Комов Иларион Егоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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