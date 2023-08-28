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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Комова Наталья Прокопиева

Отец ребёнка: Алексеев Прокопий

село Каменка Елецкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Стефан Прокопиев

Отец ребёнка: Алексеев Прокопий

село Каменка Елецкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Никита Прокопиев

Отец ребёнка: Алексеев Прокопий

село Каменка Елецкого уезда
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