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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Комова Наталья Прокопиева
Отец ребёнка: Алексеев Прокопий
село Каменка Елецкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Стефан Прокопиев
Отец ребёнка: Алексеев Прокопий
село Каменка Елецкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Никита Прокопиев
Отец ребёнка: Алексеев Прокопий
село Каменка Елецкого уезда