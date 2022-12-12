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Есаков Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Есаков Пётр Иванович

Мать: Есакова Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Есаков Семён Александрович

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Есаков Иван Александрович

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Ксения Александровна

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Есаков Акиндин Александрович

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Есаков Иван Александрович

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Есаков Максим Александрович

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Пелагея Борисовна

Смерть
Неизвестно
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