Есаков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Есаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Есаков Семён Александрович
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Есаков Иван Александрович
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Ксения Александровна
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Есаков Акиндин Александрович
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Есаков Иван Александрович
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Есаков Максим Александрович
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно