Есакова Прасковья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Прасковья Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Есаков Александр Петрович

Отец ребёнка: Есаков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Настасья Петровна

Отец ребёнка: Есаков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Есаков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Есаков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Есаков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Есаков Федот Петров

Отец ребёнка: Есаков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Есаков Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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