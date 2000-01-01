Есакова Прасковья Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Есаков Александр Петрович
Отец ребёнка: Есаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Настасья Петровна
Отец ребёнка: Есаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Есаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Есаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Есаков Федот Петров
Отец ребёнка: Есаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Есаков Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есаков Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно