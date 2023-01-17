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Есаков Иван Александрович

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Место рождения

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Есаков Александр Петрович

Мать: Есакова Пелагея Борисовна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Настасья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Настасья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Настасья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Настасья Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Настасья Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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