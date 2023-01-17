Есаков Иван Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Настасья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Настасья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Настасья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Настасья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно