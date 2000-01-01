Есакова Настасья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно