Есакова Настасья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Настасья Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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