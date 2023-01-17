Есакова Пелагея Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Есаков Семён Александрович
Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Есаков Иван Александрович
Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Ксения Александровна
Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Есаков Акиндин Александрович
Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Есаков Иван Александрович
Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Есаков Максим Александрович
Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно