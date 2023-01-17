Есакова Пелагея Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Пелагея Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Есаков Семён Александрович

Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Есаков Иван Александрович

Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Ксения Александровна

Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Есаков Акиндин Александрович

Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Есаков Иван Александрович

Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Есаков Максим Александрович

Отец ребёнка: Есаков Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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