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Есаков Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Есаков Иван Максимович

Мать: Есакова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Есаков Александр Петрович

Мать ребёнка: Есакова Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Настасья Петровна

Мать ребёнка: Есакова Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Есаков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Есакова Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Есакова Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Есаков Федот Петров

Мать ребёнка: Есакова Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Есакова Прасковья Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Прасковья Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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