Есаков Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Есаков Иван Максимович
Мать: Есакова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Есаков Александр Петрович
Мать ребёнка: Есакова Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Настасья Петровна
Мать ребёнка: Есакова Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Есакова Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Есакова Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Есаков Федот Петров
Мать ребёнка: Есакова Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Есакова Прасковья Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно