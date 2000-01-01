Есакова Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Есаков Пётр Иванович
Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Есаков Иван Иванович
Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно