Есакова Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Елена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Есаков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Есаков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Есаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Есаков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Есаков Анисим Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Есаков Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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