Есаков Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Есаков Максим Данилович
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Есаков Пётр Иванович
Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Есаков Иван Иванович
Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Елена Дмитриевна
Смерть
До 1825