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Есаков Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Есаков Максим Данилович

Мать: Есакова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Есаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Есаков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Есаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Есаков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Есаков Анисим Иванович

Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Елена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Елена Дмитриевна

Смерть
До 1825
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