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Есаков Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Есаков Александр Петрович

Мать: Есакова Пелагея Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Есаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Есакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Есаков Семён Иванович

Мать ребёнка: Есакова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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