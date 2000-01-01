Есакова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсакова Екатерина Андреевна

Есакова Екатерина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Есаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Есаков Семён Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close