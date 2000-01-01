Есакова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Есаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Есаков Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно