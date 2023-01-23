Анурьева (Одинцова) Мария Викторовна
Место рождения
Дата рождения27.03.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1886 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Окончила курс Вологодского епархиального женского училища.
Работа или профессия
1903
Учительница церковно-приходской школы при Покровской Слободской церкви в Ямской Слободе Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 1905
Учительница 2-го Холмовского земского начального народного училища Сольвычегодского уезда.
Смерть
Неизвестно