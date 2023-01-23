Анурьева (Одинцова) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анурьева (Одинцова) Мария Викторовна

Место рождения

Николаевский-Никулинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

27.03.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1886 ст.

Отец: Одинцов Виктор Степанович

Мать: Одинцова Аполлинария Николаевна

Николаевский-Никулинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анурьев Константин Николаевич

Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила курс Вологодского епархиального женского училища.
Работа или профессия
1903
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Учительница церковно-приходской школы при Покровской Слободской церкви в Ямской Слободе Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 1905
Учительница 2-го Холмовского земского начального народного училища Сольвычегодского уезда.
Смерть
Неизвестно

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