Одинцова (Ржаницына) Аполлинария Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.02.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1850 ст.
Образование
1866
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Окончила полный курс в Ярославском училище девиц духовного звания.
Бракосочетание
Около 1867
Рождение ребёнка
22.10.1868 ст.
Дочь: Ленина Анна Викторовна
Отец ребёнка: Одинцов Виктор Степанович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Одинцов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Одинцов Виктор Степанович
Рождение ребёнка
23.06.1878 ст.
Дочь: Одинцова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Одинцов Виктор Степанович
Рождение ребёнка
27.03.1886 ст.
Дочь: Анурьева Мария Викторовна
Отец ребёнка: Одинцов Виктор Степанович
Николаевский-Никулинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно