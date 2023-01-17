Одинцова (Ржаницына) Аполлинария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Ржаницына) Аполлинария Николаевна

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Место рождения

Папинская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.02.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1850 ст.

Отец: Ржаницын Николай Васильевич

Мать: Ржаницына Мария Гавриловна

Папинская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Образование
1866
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Окончила полный курс в Ярославском училище девиц духовного звания.
Бракосочетание
Около 1867

Муж: Одинцов Виктор Степанович

Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1868 ст.

Дочь: Ленина Анна Викторовна

Отец ребёнка: Одинцов Виктор Степанович

Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Одинцов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Одинцов Виктор Степанович

Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1878 ст.

Дочь: Одинцова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Одинцов Виктор Степанович

Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1886 ст.

Дочь: Анурьева Мария Викторовна

Отец ребёнка: Одинцов Виктор Степанович

Николаевский-Никулинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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