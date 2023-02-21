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Одинцов Виктор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1867

Жена: Одинцова Аполлинария Николаевна

Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 1867
Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Священник Троицкой Пельшемской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
22.10.1868 ст.

Дочь: Ленина Анна Викторовна

Мать ребёнка: Одинцова Аполлинария Николаевна

Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Одинцов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Одинцова Аполлинария Николаевна

Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1878 ст.

Дочь: Одинцова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Одинцова Аполлинария Николаевна

Троицкий-Пельшемский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 1881
Николаевский-Никулинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Николаевская Никулинская церковь Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
27.03.1886 ст.

Дочь: Анурьева Мария Викторовна

Мать ребёнка: Одинцова Аполлинария Николаевна

Николаевский-Никулинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1898
Выгалово, Семенковская волость, Вологодский уезд
Ильинская Выгаловская церковь.