Одинцов Виктор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1867
Работа или профессия
С 1867
Священник Троицкой Пельшемской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
22.10.1868 ст.
Дочь: Ленина Анна Викторовна
Мать ребёнка: Одинцова Аполлинария Николаевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Одинцов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Одинцова Аполлинария Николаевна
Рождение ребёнка
23.06.1878 ст.
Дочь: Одинцова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Одинцова Аполлинария Николаевна
Работа или профессия
С 1881
Николаевская Никулинская церковь Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
27.03.1886 ст.
Дочь: Анурьева Мария Викторовна
Мать ребёнка: Одинцова Аполлинария Николаевна
Смерть
1898
Выгалово, Семенковская волость, Вологодский уезд
Ильинская Выгаловская церковь.