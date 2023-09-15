Анурьев Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын диакона Петропавловской градской церкви в Новинках.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Очаков, Миколаївська область
Старшим надзиратель Очаковской крепостной артиллерии.
Смерть
Неизвестно