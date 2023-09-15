Анурьев Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анурьев Константин Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сын диакона Петропавловской градской церкви в Новинках.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анурьева Мария Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
Очаков, Миколаївська область
Старшим надзиратель Очаковской крепостной артиллерии.
Смерть
Неизвестно
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