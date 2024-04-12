Веселова Наталья Северьяновна Виссарионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
С 18.01.1862 по 18.05.1862
Сын: Веселов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Жукова Параскева Петровна
Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.04.1873 ст.
Дочь: Веселова Александра Петровна
Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.11.1875 ст.
Сын: Веселов Александр Петрович
Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич
Бракосочетание
До 1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно