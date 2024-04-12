Веселова Наталья Северьяновна Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова Наталья Северьяновна Виссарионовна

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Место рождения

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич

Мать: Васса Василиса Дмитриевна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
С 18.01.1862 по 18.05.1862

Сын: Веселов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Веселов Павел Петрович

Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Жукова Параскева Петровна

Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1873 ст.

Дочь: Веселова Александра Петровна

Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1875 ст.

Сын: Веселов Александр Петрович

Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
До 1875

Муж: Веселов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселов Иван Петрович

Отец ребёнка: Веселов Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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