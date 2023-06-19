Жукова (Веселова) Параскева Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веселов Петр Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1890
Дочь: Жукова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Жуков Иван Дамианович
Рождение ребёнка
19.03.1892 ст.
Отец ребёнка: Жуков Иван Дамианович
Восприемник
29.08.1892 ст.
У племянницы Елизаветы Иосифовны
Упоминание
29.08.1892 ст.
Солдатская жена в МК
Рождение ребёнка
14.07.1896 ст.
Отец ребёнка: Жуков Иван Дамианович
Восприемник: кр. Малого Вихарцева Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуков Иван Дамианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуков Иван Дамианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно