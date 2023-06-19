Жукова (Веселова) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Веселова) Параскева Петровна

Место рождения

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веселов Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1890

Дочь: Жукова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Жуков Иван Дамианович

Рождение ребёнка
19.03.1892 ст.

Сын: Жуков Василий Иванович

Отец ребёнка: Жуков Иван Дамианович

Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Восприемник
29.08.1892 ст.
У племянницы Елизаветы Иосифовны
Упоминание
29.08.1892 ст.
Солдатская жена в МК
Рождение ребёнка
14.07.1896 ст.

Сын: Жуков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Жуков Иван Дамианович

Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Восприемник: кр. Малого Вихарцева Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Александр Иванович

Отец ребёнка: Жуков Иван Дамианович

Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Жуков Иван Дамианович

Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Иван Дамианович

Смерть
Неизвестно