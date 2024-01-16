Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич

Место рождения

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 01.05.1808 ст.

Дата смерти

До 1865

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.05.1808 ст.

Отец: Ерофей Терентьевич

Мать: Екатерина

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Василиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Павел Северьянович

Мать ребёнка: Васса Василиса Дмитриевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Веселова Наталья Северьяновна Виссарионовна

Мать ребёнка: Васса Василиса Дмитриевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Евгений Северьянович

Мать ребёнка: Васса Василиса Дмитриевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Ирина Арина Северьяновна

Мать ребёнка: Васса Василиса Дмитриевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Северьянович

Мать ребёнка: Васса Василиса Дмитриевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Военная служба
1855
Отдан в рекруты (по РС 10)
Смерть
До 1865

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