Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.05.1808 ст.
Дата смертиДо 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.05.1808 ст.
Отец: Ерофей Терентьевич
Мать: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Павел Северьянович
Мать ребёнка: Васса Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Веселова Наталья Северьяновна Виссарионовна
Мать ребёнка: Васса Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Евгений Северьянович
Мать ребёнка: Васса Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Ирина Арина Северьяновна
Мать ребёнка: Васса Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Северьянович
Мать ребёнка: Васса Василиса Дмитриевна
Военная служба
1855
Отдан в рекруты (по РС 10)
Смерть
До 1865