Васса Василиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Дмитрий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Павел Северьянович
Отец ребёнка: Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Веселова Наталья Северьяновна Виссарионовна
Отец ребёнка: Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Евгений Северьянович
Отец ребёнка: Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Ирина Арина Северьяновна
Отец ребёнка: Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Северьянович
Отец ребёнка: Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно