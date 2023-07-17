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Васса Василиса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Павел Северьянович

Отец ребёнка: Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Веселова Наталья Северьяновна Виссарионовна

Отец ребёнка: Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Евгений Северьянович

Отец ребёнка: Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Ирина Арина Северьяновна

Отец ребёнка: Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Северьянович

Отец ребёнка: Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Северьян Виссарион Павлович Ерофеевич

Смерть
Неизвестно
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