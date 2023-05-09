Веселов Павел Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Анна Павловна
Мать ребёнка: Веселова Анисия Федоровна
Поручитель
02.02.1889 ст.
Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Поручитель невесты : сестры Параскевы Петровны. Как и брат Григорий Петрович Веселов
Бракосочетание
До 1892
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.
Сын: Веселов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Веселова Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
04.05.1896 ст.
Дочь: (Веселова) Ирина Павловна
Мать ребёнка: Веселова Анисия Федоровна
Восприемник : Анна Андреевна Жуково
Рождение ребёнка
16.05.1898 ст.
Сын: Веселов Константин Павлович
Мать ребёнка: Веселова Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Веселова Мария Евгеньевна
Смерть
После 1906