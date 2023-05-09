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Веселов Павел Петрович

Место рождения

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Веселов Петр Дмитриевич

Мать: Веселова Наталья Северьяновна Виссарионовна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Мария Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Анна Павловна

Мать ребёнка: Веселова Анисия Федоровна

Поручитель
02.02.1889 ст.
Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Поручитель невесты : сестры Параскевы Петровны. Как и брат Григорий Петрович Веселов
Бракосочетание
До 1892

Жена: Веселова Анисия Федоровна

Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.

Сын: Веселов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Веселова Анисия Федоровна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1896 ст.

Дочь: (Веселова) Ирина Павловна

Мать ребёнка: Веселова Анисия Федоровна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Восприемник : Анна Андреевна Жуково
Рождение ребёнка
16.05.1898 ст.

Сын: Веселов Константин Павлович

Мать ребёнка: Веселова Анисия Федоровна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Веселов Никита Павлович

Мать ребёнка: Веселова Мария Евгеньевна

Смерть
После 1906

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