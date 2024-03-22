Веселов Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения07.07.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1893 ст.
Отец: Веселов Павел Петрович
Ранение
06.06.1915
рядовой Воинская часть 8-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения Костромская губ., Кинешемский уезд Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 06.06.1915 Дата события 14.07.1915 Место с... Показать все
Лечение в госпитале
14.07.1915 ст.
Харьков, Харківська область
рядовой Воинская часть 8-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения Костромская губ., Кинешемский уезд Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 06.06.1915 Дата события 14.07.1915 Место с... Показать все
Военная служба
1915
рядовой Воинская часть 8-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения. Губерния Костромская губ. Место рождения. Уезд Кинешемский уезд Место рождения. Волость Тарасовская вол. Причина выбытия... Показать все
Смерть
Неизвестно