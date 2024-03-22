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Веселов Владимир Павлович

Место рождения

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

07.07.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1893 ст.

Отец: Веселов Павел Петрович

Мать: Веселова Анисия Федоровна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Ранение
06.06.1915
рядовой Воинская часть 8-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения Костромская губ., Кинешемский уезд Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 06.06.1915 Дата события 14.07.1915 Место с... Показать все
Лечение в госпитале
14.07.1915 ст.
Харьков, Харківська область
рядовой Воинская часть 8-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения Костромская губ., Кинешемский уезд Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 06.06.1915 Дата события 14.07.1915 Место с... Показать все
Военная служба
1915
рядовой Воинская часть 8-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения. Губерния Костромская губ. Место рождения. Уезд Кинешемский уезд Место рождения. Волость Тарасовская вол. Причина выбытия... Показать все
Смерть
Неизвестно
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