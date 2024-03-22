Веселов Григорий Петрович
Место рождения
Дата рожденияС 18.01.1862 по 18.05.1862
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 18.01.1862 по 18.05.1862
Бракосочетание
18.01.1882 ст.
Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
После 1882
Сын: Веселов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Веселова Евлампия Вениаминова Васильевна
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.
Сын: Веселов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Веселова Евлампия Вениаминова Васильевна
Приход Храма Спаса Нерукотворного села Спас-Сендега
Рождение ребёнка
05.08.1896 ст.
Сын: Веселов Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Веселова Евлампия Вениаминова Васильевна
Рождение ребёнка
05.01.1899 ст.
Дочь: Веселова Сигклитикия Григорьевна
Мать ребёнка: Веселова Евлампия Вениаминова Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916