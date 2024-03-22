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Веселов Григорий Петрович

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Место рождения

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

С 18.01.1862 по 18.05.1862

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 18.01.1862 по 18.05.1862

Отец: Веселов Петр Дмитриевич

Мать: Веселова Наталья Северьяновна Виссарионовна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
18.01.1882 ст.

Жена: Веселова Евлампия Вениаминова Васильевна

Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
После 1882

Сын: Веселов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Веселова Евлампия Вениаминова Васильевна

Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.

Сын: Веселов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Веселова Евлампия Вениаминова Васильевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Приход Храма Спаса Нерукотворного села Спас-Сендега
Рождение ребёнка
05.08.1896 ст.

Сын: Веселов Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Веселова Евлампия Вениаминова Васильевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1899 ст.

Дочь: Веселова Сигклитикия Григорьевна

Мать ребёнка: Веселова Евлампия Вениаминова Васильевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Матрона Макарьевна

Смерть
После 1916
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