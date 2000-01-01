Кокорин Авакум Тимофеевич
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
23.01.1844
Жена: Кокорина Мария Семёновна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
30.09.1845
Дочь: Чернядева Пелагея Авакумовна
Мать ребёнка: Кокорина Мария Семёновна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Евпраксия Авакумовна
Мать ребёнка: Кокорина Мария Семёновна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
23.06.1852
Дочь: Мамаева Евфрасинья Авакумовна
Мать ребёнка: Кокорина Мария Семёновна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
02.04.1868 ст.
Мать ребёнка: Кокорина Евдоки Евфимова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кокорин Алексей Авакумович
Мать ребёнка: Кокорина Мария Семёновна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Кокорина Мария Семёновна
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Евдоки Евфимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кокорина Мария Семёновна
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1875
д. Кокорины (Федоровский)