Кокорин Авакум Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Авакум Тимофеевич

Кокорин Авакум Тимофеевич

avatar

Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1875

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Кокорин Тимофей Иванович

Мать: Кокорина Александра Тимофеевна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
23.01.1844

Жена: Кокорина Мария Семёновна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
30.09.1845

Дочь: Чернядева Пелагея Авакумовна

Мать ребёнка: Кокорина Мария Семёновна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Евпраксия Авакумовна

Мать ребёнка: Кокорина Мария Семёновна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
23.06.1852

Дочь: Мамаева Евфрасинья Авакумовна

Мать ребёнка: Кокорина Мария Семёновна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
02.04.1868 ст.

Сын: Кокорин Иосиф Авакумович

Мать ребёнка: Кокорина Евдоки Евфимова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кокорин Алексей Авакумович

Мать ребёнка: Кокорина Мария Семёновна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кокорин Фёдор Авакумович

Мать ребёнка: Кокорина Мария Семёновна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Евдоки Евфимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Иван Авакумович

Мать ребёнка: Кокорина Мария Семёновна

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1875
д. Кокорины (Федоровский)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close