Кокорин Иван Авакумович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кокорин Александр Иванович
Мать ребёнка: Кокорина Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
13.04.1895
Дочь: Кокорина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
22.09.1896
Дочь: (Кокорина) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кокорина Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
11.08.1900
Мать ребёнка: Кокорина Мария Георгиевна
Смерть
Неизвестно