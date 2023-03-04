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Кокорин Иван Авакумович

Место рождения

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокорин Авакум Тимофеевич

Мать: Кокорина (Мамаева) Мария Семёновна

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Мария Георгиевна

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кокорин Александр Иванович

Мать ребёнка: Кокорина Мария Георгиевна

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1895

Дочь: Кокорина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Мария Георгиевна

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1896

Дочь: (Кокорина) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Мария Георгиевна

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кокорина Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Мария Георгиевна

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1900

Сын: Кокорин Иван Иванович

Мать ребёнка: Кокорина Мария Георгиевна

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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