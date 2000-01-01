Кокорина (?) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кокорин Александр Иванович
Отец ребёнка: Кокорин Иван Авакумович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.04.1895
Дочь: Кокорина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Авакумович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
22.09.1896
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Авакумович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кокорина Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Авакумович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
11.08.1900
Отец ребёнка: Кокорин Иван Авакумович
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно