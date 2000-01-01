Кокорина (?) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (?) Мария Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кокорин Александр Иванович

Отец ребёнка: Кокорин Иван Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.04.1895

Дочь: Кокорина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
22.09.1896

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кокорина Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
11.08.1900

Сын: Кокорин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кокорин Иван Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Иван Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
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