Кокорина (Мамаева) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Мамаева) Мария Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1875

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Мамаев Семён Андреевич

Мать: Мамаева Феодосия

Бракосочетание
23.01.1844

Муж: Кокорин Авакум Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
30.09.1845

Дочь: Чернядева Пелагея Авакумовна

Отец ребёнка: Кокорин Авакум Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Евпраксия Авакумовна

Отец ребёнка: Кокорин Авакум Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
23.06.1852

Дочь: Мамаева Евфрасинья Авакумовна

Отец ребёнка: Кокорин Авакум Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1871

Сын: Кокорин Алексей Авакумович

Отец ребёнка: Кокорин Авакум Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кокорин Фёдор Авакумович

Отец ребёнка: Кокорин Авакум Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Иван Авакумович

Отец ребёнка: Кокорин Авакум Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1875
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