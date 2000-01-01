Кокорина (Мамаева) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Мамаев Семён Андреевич
Мать: Мамаева Феодосия
Бракосочетание
23.01.1844
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
30.09.1845
Дочь: Чернядева Пелагея Авакумовна
Отец ребёнка: Кокорин Авакум Тимофеевич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Евпраксия Авакумовна
Отец ребёнка: Кокорин Авакум Тимофеевич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
23.06.1852
Дочь: Мамаева Евфрасинья Авакумовна
Отец ребёнка: Кокорин Авакум Тимофеевич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кокорин Алексей Авакумович
Отец ребёнка: Кокорин Авакум Тимофеевич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Кокорин Авакум Тимофеевич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокорин Авакум Тимофеевич
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1875