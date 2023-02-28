Кокорин Алексей Авакумович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
22.01.1889
1 брак
Рождение ребёнка
15.01.1890
Сын: Кокорин Афанасий Алексеевна
Мать ребёнка: Кокорина Анна Никифоровна
Бракосочетание
02.02.1890
2 брак
Рождение ребёнка
22.05.1891
Дочь: Евфрасинья Алексеевна
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.06.1892
Сын: Кокорин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.05.1903
Сын: Кокорин Арсений Алексеевич
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно