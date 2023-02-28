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Кокорин Алексей Авакумович

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Место рождения

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Кокорин Авакум Тимофеевич

Мать: Кокорина Мария Семёновна

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1889

Жена: Кокорина Анна Никифоровна

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
1 брак
Рождение ребёнка
15.01.1890

Сын: Кокорин Афанасий Алексеевна

Мать ребёнка: Кокорина Анна Никифоровна

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1890

Жена: Кокорина Дарья Тимофеевна

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
2 брак
Рождение ребёнка
22.05.1891

Дочь: Евфрасинья Алексеевна

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тимофеевна

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1892

Сын: Кокорин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тимофеевна

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1903

Сын: Кокорин Арсений Алексеевич

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тимофеевна

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тимофеевна

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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