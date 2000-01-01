Кокорина (?) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти18.01.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Спасо-Талицкий приход
Бракосочетание
22.01.1889
д. Кокорины (Федоровский)
1 брак
Рождение ребёнка
15.01.1890
Сын: Кокорин Афанасий Алексеевна
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Авакумович
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
18.01.1890
д. Кокорины (Федоровский)