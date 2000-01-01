Кокорина (?) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (?) Анна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

18.01.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасо-Талицкий приход
Бракосочетание
22.01.1889

Муж: Кокорин Алексей Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
1 брак
Рождение ребёнка
15.01.1890

Сын: Кокорин Афанасий Алексеевна

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
18.01.1890
д. Кокорины (Федоровский)
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