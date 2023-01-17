Кокорина (Зеленина) Дарья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1890
д. Кокорины (Федоровский)
2 брак
Рождение ребёнка
22.05.1891
Дочь: Евфрасинья Алексеевна
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Авакумович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.06.1892
Сын: Кокорин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Авакумович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
06.05.1903
Сын: Кокорин Арсений Алексеевич
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Авакумович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Авакумович
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)