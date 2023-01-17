Кокорина (Зеленина) Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Зеленина) Дарья Тимофеевна

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
02.02.1890

Муж: Кокорин Алексей Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
2 брак
Рождение ребёнка
22.05.1891

Дочь: Евфрасинья Алексеевна

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.06.1892

Сын: Кокорин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
06.05.1903

Сын: Кокорин Арсений Алексеевич

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Авакумович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
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