Мамаева (?) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1845

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мавра Семёновна

Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Александра Семёновна

Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кокорина Мария Семёновна

Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Мамаев Логин Семёнович

Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Васса Семёновна

Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Семён Андреевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1845
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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