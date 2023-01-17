Мамаева (?) Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мавра Семёновна
Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Александра Семёновна
Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кокорина Мария Семёновна
Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Васса Семёновна
Отец ребёнка: Мамаев Семён Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1845