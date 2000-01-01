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Кокорин Тимофей Иванович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

До 1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Кокорин Иван Фёдорович

Мать: Кокорина Евдокия

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Кокорин Авакум Тимофеевич

Мать ребёнка: Кокорина Александра Тимофеевна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.02.1827

Сын: Кокорин Авксентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кокорина Александра Тимофеевна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Кокорина Александра Тимофеевна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Александра Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
До 1888
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