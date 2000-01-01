Кокорин Тимофей Иванович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиДо 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Кокорин Иван Фёдорович
Мать: Кокорина Евдокия
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Кокорин Авакум Тимофеевич
Мать ребёнка: Кокорина Александра Тимофеевна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.02.1827
Сын: Кокорин Авксентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кокорина Александра Тимофеевна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Кокорина Александра Тимофеевна
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
До 1888