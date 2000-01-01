Кокорина (?) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (?) Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

05.02.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Кокорин Авакум Тимофеевич

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.02.1827

Сын: Кокорин Авксентий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Тимофей Иванович

Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
05.02.1888
д. Кокорины (Федоровский)
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