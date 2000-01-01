Кокорина (?) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти05.02.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Кокорин Авакум Тимофеевич
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Иванович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.02.1827
Сын: Кокорин Авксентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Иванович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Иванович
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
05.02.1888
д. Кокорины (Федоровский)