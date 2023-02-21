Кокорин Авксентий Тимофеевич
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения07.02.1827
Дата смерти02.03.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1827
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
30.01.1850
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.11.1850
Дочь: Шихова Матрона Авксентева
Мать ребёнка: Кокорина Наталия Радионовна
Рождение ребёнка
27.08.1851
Сын: Кокорин Александр Авксентевич
Мать ребёнка: Кокорина Наталия Радионовна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.11.1852
Дочь: Екатерина Авксентева
Мать ребёнка: Кокорина Наталия Радионовна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
18.06.1854
Дочь: Кокорина Мария Авксентева
Мать ребёнка: Кокорина Наталия Радионовна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
18.06.1854
Мать ребёнка: Кокорина Наталия Радионовна
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
02.03.1903
д. Кокорины (Федоровский)