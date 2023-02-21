Кокорин Авксентий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Авксентий Тимофеевич

Кокорин Авксентий Тимофеевич

avatar

Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

07.02.1827

Дата смерти

02.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1827

Отец: Кокорин Тимофей Иванович

Мать: Кокорина Александра Тимофеевна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
30.01.1850

Жена: Кокорина Наталия Радионовна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.11.1850

Дочь: Шихова Матрона Авксентева

Мать ребёнка: Кокорина Наталия Радионовна

Рождение ребёнка
27.08.1851

Сын: Кокорин Александр Авксентевич

Мать ребёнка: Кокорина Наталия Радионовна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.11.1852

Дочь: Екатерина Авксентева

Мать ребёнка: Кокорина Наталия Радионовна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
18.06.1854

Дочь: Кокорина Мария Авксентева

Мать ребёнка: Кокорина Наталия Радионовна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
18.06.1854

Сын: Кокорин Иван Авксентевич

Мать ребёнка: Кокорина Наталия Радионовна

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
02.03.1903
д. Кокорины (Федоровский)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close