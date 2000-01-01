Шихова (Кокорина) Матрона Авксентева
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1850
Дата смерти24.12.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1850
Бракосочетание
27.01.1869
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
(24+18)
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шихов Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович
Рождение ребёнка
01.04.1875
Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шихов Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович
Рождение ребёнка
19.08.1883
Дочь: Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
26.12.1885
Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
03.08.1889
Сын: Шихов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
24.12.1903
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)