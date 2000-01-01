Шихова (Кокорина) Матрона Авксентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Кокорина) Матрона Авксентева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1850

Дата смерти

24.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1850

Отец: Кокорин Авксентий Тимофеевич

Мать: Кокорина Наталия Радионовна

Бракосочетание
27.01.1869

Муж: Шихов Яков Онисимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
(24+18)
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шихов Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шихов Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович

Рождение ребёнка
01.04.1875

Сын: Шихов Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шихов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шихов Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шихов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович

Рождение ребёнка
19.08.1883

Дочь: Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
26.12.1885

Сын: Шихов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
03.08.1889

Сын: Шихов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шихов Яков Онисимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
24.12.1903
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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