Кокорина (Крекнина) Наталия Радионовна
Место рожденияп. Таловский
Дата рождения1830
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Таловский
Бракосочетание
30.01.1850
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.11.1850
Дочь: Шихова Матрона Авксентева
Отец ребёнка: Кокорин Авксентий Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.08.1851
Сын: Кокорин Александр Авксентевич
Отец ребёнка: Кокорин Авксентий Тимофеевич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.11.1852
Дочь: Екатерина Авксентева
Отец ребёнка: Кокорин Авксентий Тимофеевич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
18.06.1854
Дочь: Кокорина Мария Авксентева
Отец ребёнка: Кокорин Авксентий Тимофеевич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
18.06.1854
Отец ребёнка: Кокорин Авксентий Тимофеевич
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
До 1858