Кокорина (Крекнина) Наталия Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина (Крекнина) Наталия Радионовна

Кокорина (Крекнина) Наталия Радионовна

avatar

Место рождения

п. Таловский

Дата рождения

1830

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Таловский
Бракосочетание
30.01.1850

Муж: Кокорин Авксентий Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.11.1850

Дочь: Шихова Матрона Авксентева

Отец ребёнка: Кокорин Авксентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.08.1851

Сын: Кокорин Александр Авксентевич

Отец ребёнка: Кокорин Авксентий Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.11.1852

Дочь: Екатерина Авксентева

Отец ребёнка: Кокорин Авксентий Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
18.06.1854

Дочь: Кокорина Мария Авксентева

Отец ребёнка: Кокорин Авксентий Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
18.06.1854

Сын: Кокорин Иван Авксентевич

Отец ребёнка: Кокорин Авксентий Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
До 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close