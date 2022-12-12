Ригер (Rieger) Анна Мария (Anna Maria)
Место рожденияСельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения11.11.1800
Дата смерти08.02.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1800
Отец: Ригер Андреас
Мать: Фрио Анн Катрин
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Зельц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Куппи Елизавета
Отец ребёнка: Куппи Иоганн Петер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куппи Иоганн Петер
Смерть
08.02.1880 ст.
Похороны
09.02.1880 ст.