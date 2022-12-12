Ригер (Rieger) Анна Мария (Anna Maria) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ригер (Rieger) Анна Мария (Anna Maria)

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Место рождения

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

11.11.1800

Дата смерти

08.02.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1800

Отец: Ригер Андреас

Мать: Фрио Анн Катрин

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Зельц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Куппи Елизавета

Отец ребёнка: Куппи Иоганн Петер

Лиманское, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куппи Иоганн Петер

Смерть
08.02.1880 ст.
Лиманское, Одеська область
Похороны
09.02.1880 ст.
Лиманское, Одеська область
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