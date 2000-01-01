колония Зельц, колония Зельц, Успенская волость, Одесский уезд (на 1916) — Familio

Зельц

Успенская волость, Одесский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2255Зельц, колон. нем.при лимане Кучургане.6730234771805Церковь римско-католическая. Ярмарки 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Зельцская волость
571. Зельц, колония немцев, при Кучурганском лимане, дворов 197, жителей 253, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь римско-католическая, школа, 6 лаво Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Одесский уезд, Зельцская волость
село Зельц

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Успенская волость
село Успенское (Зельц)55997813232301
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