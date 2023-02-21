Куппи (Kuppy) Иоганн Петер (Johannes Peter) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куппи (Kuppy) Иоганн Петер (Johannes Peter)

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Место рождения

Стенсульц, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

06.10.1797

Дата смерти

04.04.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Стенсульц, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Лиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Куппи Елизавета

Мать ребёнка: Ригер Анна Мария

Лиманское, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ригер Анна Мария

Смерть
04.04.1866 ст.
Лиманское, Одеська область
Похороны
06.04.1866 ст.
Лиманское, Одеська область
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