Куппи (Kuppy) Иоганн Петер (Johannes Peter)
Место рожденияСтенсульц, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения06.10.1797
Дата смерти04.04.1866 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Стенсульц, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Куппи Елизавета
Мать ребёнка: Ригер Анна Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ригер Анна Мария
Смерть
04.04.1866 ст.
Похороны
06.04.1866 ст.