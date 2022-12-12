Куппи (Kuppy) Елизавета (Elisabetha)
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Куппи Иоганн Петер
Мать: Ригер Анна Мария
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Рейхерт Терезия
Отец ребёнка: Рейхерт Бернгард
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Рейхерт Якоб
Отец ребёнка: Рейхерт Бернгард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рейхерт Текла
Отец ребёнка: Рейхерт Бернгард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рейхерт Бернгард
Смерть
Неизвестно