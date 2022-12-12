Куппи (Kuppy) Елизавета (Elisabetha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куппи (Kuppy) Елизавета (Elisabetha)

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Место рождения

Лиманское, Одеська область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Куппи Иоганн Петер

Мать: Ригер Анна Мария

Лиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Рейхерт Терезия

Отец ребёнка: Рейхерт Бернгард

Лиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Рейхерт Якоб

Отец ребёнка: Рейхерт Бернгард

Лиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рейхерт Текла

Отец ребёнка: Рейхерт Бернгард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейхерт Бернгард

Смерть
Неизвестно
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