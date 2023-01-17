Рейхерт (Reichert) Бернгард (Bernhard) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейхерт (Reichert) Бернгард (Bernhard)

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Место рождения

Лиманское, Одеська область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Рейхерт Михаэль

Мать: Вагнер Терезия

Лиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Рейхерт Терезия

Мать ребёнка: Куппи Елизавета

Лиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Рейхерт Якоб

Мать ребёнка: Куппи Елизавета

Лиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рейхерт Текла

Мать ребёнка: Куппи Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куппи Елизавета

Смерть
Неизвестно
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