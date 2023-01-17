Рейхерт (Reichert) Бернгард (Bernhard)
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Рейхерт Михаэль
Мать: Вагнер Терезия
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Рейхерт Терезия
Мать ребёнка: Куппи Елизавета
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Рейхерт Якоб
Мать ребёнка: Куппи Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рейхерт Текла
Мать ребёнка: Куппи Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куппи Елизавета
Смерть
Неизвестно