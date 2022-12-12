Рейхерт (Reichert) Михаэль (Michael)
Место рожденияСальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения15.08.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1806
Отец: Рейхерт Франц Иосиф
Мать: Андреас Елизавета
Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Рейхерт Бернгард
Мать ребёнка: Вагнер Терезия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагнер Терезия
Смерть
Неизвестно