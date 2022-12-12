Рейхерт (Reichert) Михаэль (Michael) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейхерт (Reichert) Михаэль (Michael)

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Место рождения

Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

15.08.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1806

Отец: Рейхерт Франц Иосиф

Мать: Андреас Елизавета

Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Лиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Рейхерт Бернгард

Мать ребёнка: Вагнер Терезия

Лиманское, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагнер Терезия

Смерть
Неизвестно
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