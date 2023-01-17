Вагнер (Wagner) Терезия (Theresia)
Место рожденияЛембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения31.01.1806
Дата смерти28.09.1866 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1806
Отец: Вагнер Леонгард
Мать: Хёрдт Катарина Магдалена
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Гражданство
05.06.1809 ст.
Львов, Львівська область
Иммиграция
1809 ст.
Щербанка, Одеська область
Рождение ребёнка
1828
Сын: Рейхерт Бернгард
Отец ребёнка: Рейхерт Михаэль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рейхерт Михаэль
Смерть
28.09.1866 ст.
Похороны
29.09.1866 ст.