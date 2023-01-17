Вагнер (Wagner) Терезия (Theresia) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер (Wagner) Терезия (Theresia)

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Место рождения

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

31.01.1806

Дата смерти

28.09.1866 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1806

Отец: Вагнер Леонгард

Мать: Хёрдт Катарина Магдалена

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Гражданство
05.06.1809 ст.
Львов, Львівська область
Иммиграция
1809 ст.
Щербанка, Одеська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Рейхерт Бернгард

Отец ребёнка: Рейхерт Михаэль

Лиманское, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейхерт Михаэль

Смерть
28.09.1866 ст.
Лиманское, Одеська область
Похороны
29.09.1866 ст.
Лиманское, Одеська область
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